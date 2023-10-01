Киченок/Никулеску– Аояма/Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 октбря украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против седьмого сеяного японского тандема Сюко Аояма / Ена Сибахара. Встреча начнется 2-м запуском на корте №6 после матча Михайликова / Сюй – Кравчик / Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 09:25 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Анна Данилина / Александра Панова – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова.

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