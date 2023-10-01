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WTA
01 октября 2023, 09:20 | Обновлено 01 октября 2023, 09:25
349
0

Киченок/Никулеску– Аояма/Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Пекине

01 октября 2023, 09:20 | Обновлено 01 октября 2023, 09:25
349
0
Киченок/Никулеску– Аояма/Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

1 октбря украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против седьмого сеяного японского тандема Сюко Аояма / Ена Сибахара. Встреча начнется 2-м запуском на корте №6 после матча Михайликова / Сюй – Кравчик / Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 09:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Анна Данилина / Александра Панова – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова.

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Источник Sport.ua
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