СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября

В воскресенье, 1 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Ноттингем Форест – Брентфорд

2.85 – 3.46 – 2.67

18:30 Фрайбург – Аугсбург

1.75 – 4.32 – 4.73

19:00 Динамо Киев – Александрия

1.37 – 4.90 – 8.60

22:00 Атлетико – Кадис

1.42 – 5.03 – 8.90

ТЕННИС

07:30 Маркета Вондроушова – Ангелина Калинина

1.20 – 4.61