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01 октября 2023, 00:15 | Обновлено 01 октября 2023, 00:19
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября

Важные события во всех видах спорта

01 октября 2023, 00:15 | Обновлено 01 октября 2023, 00:19
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Ноттингем Форест – Брентфорд

Favbet 2.85 – 3.46 – 2.67

18:30 Фрайбург – Аугсбург

Favbet 1.75 – 4.32 – 4.73

19:00 Динамо Киев – Александрия

Favbet 1.37 – 4.90 – 8.60

22:00 Атлетико – Кадис

Favbet 1.42 – 5.03 – 8.90

ТЕННИС

07:30 Маркета Вондроушова – Ангелина Калинина

Favbet 1.20 – 4.61

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Источник Sport.ua
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