Другие новости01 октября 2023, 00:15 | Обновлено 01 октября 2023, 00:19
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября
Важные события во всех видах спорта
01 октября 2023, 00:15 | Обновлено 01 октября 2023, 00:19
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В воскресенье, 1 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Ноттингем Форест – Брентфорд
18:30 Фрайбург – Аугсбург
19:00 Динамо Киев – Александрия
22:00 Атлетико – Кадис
ТЕННИС
07:30 Маркета Вондроушова – Ангелина Калинина
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