Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине
1 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем круге победительница сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA) или Катерины Синяковой (№90 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Онс Жабер выиграла титул на соревнованиях WTA 250 в Нинбо
У Виктора была отличная возможность вывести Жирону вперед на 4-й минуте