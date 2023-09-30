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  4. Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 сентября 2023, 23:59 |
143
0

Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине

30 сентября 2023, 23:59 |
143
0
Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

1 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем круге победительница сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA) или Катерины Синяковой (№90 WTA).

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Ангелина Калинина Маркета Вондроушова WTA Пекин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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