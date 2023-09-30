Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем круге победительница сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA) или Катерины Синяковой (№90 WTA).

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