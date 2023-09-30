МИЧЕЛ: «Цыганков сказал что у него проблемы с мышцами, нужно обследование»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о травмировании полузащитника команды Виктора Цыганкова и подвел итоги матча с «Реалом» (0:3) в 8-м туре Ла Лиги.

«У нас было два прекрасных момента в начале матча, нужно было дальше играть в таком темпе, но не удалось. Мы делаем много вещей хорошо на поле, но есть команды, которые играют лучше нас, это нужно понимать.

Мы давили на «Реал» определенное время, но позволили им перегруппироваться. Надеюсь, что побеждать нам войдет за привычку, но нужно также помнить основную цель на сезон – это остаться в Ла Лиге.

Цыганков сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил его заменить. Что-то с мышцами, и мы не знаем, серьезно это или нет. Ему нужно будет пройти некоторые медицинские обследования», – сказал Мичелл.