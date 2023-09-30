Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЧЕЛ: «Цыганков сказал что у него проблемы с мышцами, нужно обследование»
Испания
30 сентября 2023, 23:48 |
449
1

МИЧЕЛ: «Цыганков сказал что у него проблемы с мышцами, нужно обследование»

Наставник «Жироны» рассказал о повреждении украинца и подвел итоги матча

30 сентября 2023, 23:48 |
449
1
МИЧЕЛ: «Цыганков сказал что у него проблемы с мышцами, нужно обследование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о травмировании полузащитника команды Виктора Цыганкова и подвел итоги матча с «Реалом» (0:3) в 8-м туре Ла Лиги.

«У нас было два прекрасных момента в начале матча, нужно было дальше играть в таком темпе, но не удалось. Мы делаем много вещей хорошо на поле, но есть команды, которые играют лучше нас, это нужно понимать.

Мы давили на «Реал» определенное время, но позволили им перегруппироваться. Надеюсь, что побеждать нам войдет за привычку, но нужно также помнить основную цель на сезон – это остаться в Ла Лиге.

Цыганков сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил его заменить. Что-то с мышцами, и мы не знаем, серьезно это или нет. Ему нужно будет пройти некоторые медицинские обследования», – сказал Мичелл.

По теме:
Цыганков пропустит матчи сборной Украины? Назван возможный диагноз Виктора
Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы
Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом
травма Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Реал Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 30 сентября 2023, 22:53 0
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
Футбол | 30 сентября 2023, 18:17 15
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17

Руководство организации хочет убедить недовольные страны не бойкотировать матчи с россиянами

Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
Футбол | 30.09.2023, 22:58
Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
Промоутер Джошуа: «Усик – не глобальная суперзвезда. Но это крутой бой»
Бокс | 30.09.2023, 17:12
Промоутер Джошуа: «Усик – не глобальная суперзвезда. Но это крутой бой»
Промоутер Джошуа: «Усик – не глобальная суперзвезда. Но это крутой бой»
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Футбол | 30.09.2023, 08:15
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr Voevudskiy
Очень вовремя 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 186
Футбол
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
29.09.2023, 21:59 11
Бокс
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 30
Бокс
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
29.09.2023, 06:43 21
Футбол
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
29.09.2023, 12:29 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем