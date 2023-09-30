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  4. Атлетико Минейро хочет в следующем году подписать экс-вингера Шахтера
Бразилия
30 сентября 2023, 23:02 |
227
0

Атлетико Минейро хочет в следующем году подписать экс-вингера Шахтера

Бернард и сам не прочь вернуться в родной клуб

30 сентября 2023, 23:02 |
227
0
Атлетико Минейро хочет в следующем году подписать экс-вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

31-летний левый вингер «Панатинаикоса» Бернард, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в следующем году может вернуться в Бразилию.

Интерес к опытному хавбеку проявляет его родной клуб «Атлетико Минейро». Там рассчитывают договориться с «Панатинаикосом» по сумме отступных и как можно скорее вернуть Бернарда на родину, однако также готовы в январе подписать с футболистом предварительный контракт, чтобы осуществить трансфер летом 2024 года на правах свободного агента.

Бернард выступает за «Панатинаикос» с лета минувшего года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за греческую команду 11 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 ассистом.

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Источник Portal do Atleticano - Atlético-MG
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