Атлетико Минейро хочет в следующем году подписать экс-вингера Шахтера

31-летний левый вингер «Панатинаикоса» Бернард, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в следующем году может вернуться в Бразилию.

Интерес к опытному хавбеку проявляет его родной клуб «Атлетико Минейро». Там рассчитывают договориться с «Панатинаикосом» по сумме отступных и как можно скорее вернуть Бернарда на родину, однако также готовы в январе подписать с футболистом предварительный контракт, чтобы осуществить трансфер летом 2024 года на правах свободного агента.

Бернард выступает за «Панатинаикос» с лета минувшего года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за греческую команду 11 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 ассистом.