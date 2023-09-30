Олег ДУЛУБ: «Нам не хватало страсти в этом матче»

Главный тренер черкасского ЛНС Олег Дулуб прокомментировал последним матч своей команды в 9-м туре УПЛ против «Вереса» (0:0).

«Верес» – очень организованная команда. Перед самым матчем давали нашим футболистам определенные тактические задачи – как правильно против этого соперника играть.

В первом тайме мы владели преимуществом. Почему не удалось забить? Это индивидуальное мастерство игроков. И, по-видимому, нам не хватало страсти в этой игре. Удаление точно повлияло на нашу игру. Это решение главного арбитра я комментировать не буду» – сказал Далуб.

После 9-го тура ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ с 8 очками в активе.