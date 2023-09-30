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  4. Зинченко – хорошо, Забарный – плохо. Оценки за матч АПЛ Борнмут – Арсенал
Англия
30 сентября 2023, 20:12 |
1338
2

Зинченко – хорошо, Забарный – плохо. Оценки за матч АПЛ Борнмут – Арсенал

«Канониры» обыграли соперников со счетом 4:0

30 сентября 2023, 20:12 |
1338
2
Зинченко – хорошо, Забарный – плохо. Оценки за матч АПЛ Борнмут – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

Украинские футболисты Илья Забарный («Борнмут») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут. Илья отыграл весь поединок, а Александр был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 5.6 баллов. Александр получил 7.8.

Лучшим игроком поединка был признан Мартин Эдегор (8.7), который отметился забитым голом с пенальти, а также ассистом.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Арсенал – 0:4

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Борнмут – Арсенал. Забарный и Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Илья Забарный Александр Зинченко лучший игрок WhoScored Борнмут Арсенал Лондон Мартин Эдегор
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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avk2307
Арсенал особо и не упирался. Все как то просто получилось
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+1
Umidulla Abdurazzokov
Борнмут весь сыграл безобразно. Особенно оборона.
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0
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