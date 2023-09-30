Зинченко – хорошо, Забарный – плохо. Оценки за матч АПЛ Борнмут – Арсенал

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

Украинские футболисты Илья Забарный («Борнмут») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут. Илья отыграл весь поединок, а Александр был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 5.6 баллов. Александр получил 7.8.

Лучшим игроком поединка был признан Мартин Эдегор (8.7), который отметился забитым голом с пенальти, а также ассистом.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Арсенал – 0:4