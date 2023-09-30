Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко получил самую высокую оценку среди игроков Эвертона
Англия
30 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:13
1971
2

Миколенко получил самую высокую оценку среди игроков Эвертона

Украинец неплохо себя проявил в матче против «Лутон Таун»

30 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:13
1971
2
Миколенко получил самую высокую оценку среди игроков Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 сентября состоялся матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпульский «Эвертон» на домашней арене уступил новичку АПЛ «Лутон Таун» со счетом 1:2.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел целый матч. Украинец получил самую высокую оценку в своей команде – 7.4, такими же цифрами оценили автора забитого мяча Доминика Калверт-Льюина.

Наивысшую оценку в матче получил полузащитник «Лутон Таун» Алфи Даути (8.4).

АПЛ. 7-й тур, 30 сентября

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 45 – Локер, 24, Моррис, 31.

Оценки WhoScored за игру

По теме:
Зинченко – хорошо, Забарный – плохо. Оценки за матч АПЛ Борнмут – Арсенал
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити впервые проиграл, Арсенал Зинченко победил Борнмут Забарного
WhoScored лучший игрок Виталий Миколенко Эвертон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4
Футбол | 30 сентября 2023, 16:30 9
Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4
Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4

Хет-трик Уоткинса, гол Фати

ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
Бокс | 29 сентября 2023, 21:59 9
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов

Поединок пройдет вечером 30 сентября в турецкой Анталии

Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Футбол | 29.09.2023, 22:03
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как бить в матче с Реалом
Футбол | 30.09.2023, 20:20
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как бить в матче с Реалом
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Бокс | 29.09.2023, 22:49
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Ответить
0
Вова Бок
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 19
Футбол
ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
28.09.2023, 20:34 3
Футбол
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 38
Футбол
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
28.09.2023, 16:20 4
Бокс
Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
29.09.2023, 14:15 12
Футбол
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
29.09.2023, 12:29 4
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем