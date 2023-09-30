Миколенко получил самую высокую оценку среди игроков Эвертона

30 сентября состоялся матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпульский «Эвертон» на домашней арене уступил новичку АПЛ «Лутон Таун» со счетом 1:2.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел целый матч. Украинец получил самую высокую оценку в своей команде – 7.4, такими же цифрами оценили автора забитого мяча Доминика Калверт-Льюина.

Наивысшую оценку в матче получил полузащитник «Лутон Таун» Алфи Даути (8.4).

АПЛ. 7-й тур, 30 сентября

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 45 – Локер, 24, Моррис, 31.

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