Миколенко получил самую высокую оценку среди игроков Эвертона
Украинец неплохо себя проявил в матче против «Лутон Таун»
30 сентября состоялся матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпульский «Эвертон» на домашней арене уступил новичку АПЛ «Лутон Таун» со счетом 1:2.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел целый матч. Украинец получил самую высокую оценку в своей команде – 7.4, такими же цифрами оценили автора забитого мяча Доминика Калверт-Льюина.
Наивысшую оценку в матче получил полузащитник «Лутон Таун» Алфи Даути (8.4).
АПЛ. 7-й тур, 30 сентября
Эвертон – Лутон Таун – 1:2
Голы: Калверт-Льюин, 45 – Локер, 24, Моррис, 31.
Оценки WhoScored за игру
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