Во Львовской области состоялся юбилейный турнир памяти Андрея Баля

В 2003 году братья Андрей и Орест Бали в родном Роздоле на Львовщине впервые провели ставший традиционным всеукраинский юношеский турнир по футболу.

Когда в августе 2014 года остановилось сердце заслуженного мастера спорта, бывшего игрока львовских «Карпат» и киевского «Динамо», бывшего тренера национальной сборной Украины Андрея Баля, было принято решение, что турнир, который они начали с братом, будет посвящен его памяти.

Как стало известно Sport.ua в Роздоле финишировал уже десятый юбилейный всеукраинский юношеский турнир, посвященный памяти Андрея Баля, в котором приняли участие девять команд (год рождения футболистов 2011-2012). Победителем стала команда Калушской ДЮСШ Ивано-Франковской области, которая опередила других призеров из Дрогобыча и Стрыя.

Присоединились к проведению соревнований Орест Баль, представители Новораздельского и Николаевского горсоветов, ЧП «Спарринг Вест центр».

Призы лауреатам вручали Орест Баль, а также бывшие одноклубники Андрея Баля по «Карпатам» Степан Юрчишин и Олег Родин.