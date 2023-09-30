Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Львовской области состоялся юбилейный турнир памяти Андрея Баля
Другие новости
30 сентября 2023, 19:32 |
115
0

Во Львовской области состоялся юбилейный турнир памяти Андрея Баля

Турнир стал десятым по счету

30 сентября 2023, 19:32 |
115
0
Во Львовской области состоялся юбилейный турнир памяти Андрея Баля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Баль

В 2003 году братья Андрей и Орест Бали в родном Роздоле на Львовщине впервые провели ставший традиционным всеукраинский юношеский турнир по футболу.

Когда в августе 2014 года остановилось сердце заслуженного мастера спорта, бывшего игрока львовских «Карпат» и киевского «Динамо», бывшего тренера национальной сборной Украины Андрея Баля, было принято решение, что турнир, который они начали с братом, будет посвящен его памяти.

Как стало известно Sport.ua в Роздоле финишировал уже десятый юбилейный всеукраинский юношеский турнир, посвященный памяти Андрея Баля, в котором приняли участие девять команд (год рождения футболистов 2011-2012). Победителем стала команда Калушской ДЮСШ Ивано-Франковской области, которая опередила других призеров из Дрогобыча и Стрыя.

Присоединились к проведению соревнований Орест Баль, представители Новораздельского и Николаевского горсоветов, ЧП «Спарринг Вест центр».

Призы лауреатам вручали Орест Баль, а также бывшие одноклубники Андрея Баля по «Карпатам» Степан Юрчишин и Олег Родин.

По теме:
Экс-защитник Днепра-1 перешёл в Металлист
У Ворсклы возникли проблемы в центре обороны
Сергей СУХАНОВ: «Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере»
Андрей Баль инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
Бокс | 29 сентября 2023, 21:59 9
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов
ВИДЕО. Швед Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву после дуэли взглядов

Поединок пройдет вечером 30 сентября в турецкой Анталии

Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он уникальный игрок»
Футбол | 30 сентября 2023, 11:57 7
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он уникальный игрок»
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он уникальный игрок»

Главный тренер «Челси» похвалил Михаила Мудрика

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 30.09.2023, 13:20
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Бокс | 29.09.2023, 22:49
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Бундеслига. Байер разгромил Майнц, Боруссия М победила Бохум
Футбол | 30.09.2023, 18:45
Бундеслига. Байер разгромил Майнц, Боруссия М победила Бохум
Бундеслига. Байер разгромил Майнц, Боруссия М победила Бохум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 19
Футбол
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 9
Футбол
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 30
Бокс
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
29.09.2023, 18:45 10
Волейбол
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
28.09.2023, 19:07 4
Футбол
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 38
Футбол
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
28.09.2023, 22:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем