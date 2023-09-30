Цыганков и Довбик – в старте Жироны на центральный матч дня против Реала
Поединок состоится 30 сентября в 19:30 по Киеву
30 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
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Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли». Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в стартовом составе команды.
Кипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/yBcaLlRWiy— Girona FC (@GironaFC) September 30, 2023
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @GironaFC_ES! @UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/AkYgxvbheV— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2023
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