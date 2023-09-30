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  4. Цыганков и Довбик – в старте Жироны на центральный матч дня против Реала
Испания
30 сентября 2023, 18:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:31
1193
2

Цыганков и Довбик – в старте Жироны на центральный матч дня против Реала

Поединок состоится 30 сентября в 19:30 по Киеву

30 сентября 2023, 18:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:31
1193
2
Цыганков и Довбик – в старте Жироны на центральный матч дня против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли». Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в стартовом составе команды.

Кипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.

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Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Vitason
Пацаны,накидайте Кепе!!
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+2
Alex T
Вот и «дождался» Лунин своего шанса
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-1
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