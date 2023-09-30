Цыганков и Довбик – в старте Жироны на центральный матч дня против Реала

30 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли». Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в стартовом составе команды.

Кипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.