Бундеслига. Байер разгромил Майнц, Боруссия М победила Бохум
Завершились пять матчей 6-го тура Бундеслиги
Сегодня, 30 сентября, проходит 6-й тур чемпионата Германии по футболу. Завершилось 6 матчей.
«Байер» продолжил свой победный путь в чемпионате, разгромив «Майнц», подопечные Хаби Алонсо, как минимум до следующего матча «Баварии» возглавят Бундеслигу.
Убедительные победы одержали «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Вольфсбург», и «Штутгарт», а новичок «Хайденхайм» одержал минимальную победу против «Унион Берлин».
Бундеслига. 6-й тур. 30 сентября
Бохум – Боруссия М – 1:3
Голы: Лосилла, 68, – Нойагуас, 27, Плеа, 37, 45+3
Вольфсбург – Айнтрахт Ф – 2:0
Голы: Вийнд, 31, 84.
Кельн – Штутгарт – 0:2
Голы: Ундав, 68, 88.
Хайденхайм – Унион Берлин – 1:0
Гол: Басте, 59
Майнц – Байер – 0:3
Голы: ван ден Берг, 18 (автогол), Гримальдо, 59, Гофманн, 65.
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