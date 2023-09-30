Бундеслига. Байер разгромил Майнц, Боруссия М победила Бохум

Сегодня, 30 сентября, проходит 6-й тур чемпионата Германии по футболу. Завершилось 6 матчей.

«Байер» продолжил свой победный путь в чемпионате, разгромив «Майнц», подопечные Хаби Алонсо, как минимум до следующего матча «Баварии» возглавят Бундеслигу.

Убедительные победы одержали «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Вольфсбург», и «Штутгарт», а новичок «Хайденхайм» одержал минимальную победу против «Унион Берлин».

Бундеслига. 6-й тур. 30 сентября

Бохум – Боруссия М – 1:3

Голы: Лосилла, 68, – Нойагуас, 27, Плеа, 37, 45+3

Вольфсбург – Айнтрахт Ф – 2:0

Голы: Вийнд, 31, 84.

Кельн – Штутгарт – 0:2

Голы: Ундав, 68, 88.

Хайденхайм – Унион Берлин – 1:0

Гол: Басте, 59

Майнц – Байер – 0:3

Голы: ван ден Берг, 18 (автогол), Гримальдо, 59, Гофманн, 65.



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