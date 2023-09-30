УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17

Исполнительный комитет УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы России были дисквалифицированы сразу после того, как страна-террорист начала полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года.

О нежелании играть против футболистов России заявили уже 11 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Румыния и Ирландия. Еще несколько стран заявили, что ждут дальнейших пояснений от УЕФА.

По информации английского издания Sky Sports, УЕФА планирует «успокоить» страны, которых не устроило решение о допуске россиян. Ключевой аргумент европейской организации – позиция Украины относительно участия в турнирах с россиянами.