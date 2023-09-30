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Европейская Суперлига
30 сентября 2023, 18:17 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:56
3841
10

УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17

Руководство организации хочет убедить недовольные страны не бойкотировать матчи с россиянами

30 сентября 2023, 18:17 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:56
3841
10
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы России были дисквалифицированы сразу после того, как страна-террорист начала полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года.

О нежелании играть против футболистов России заявили уже 11 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Румыния и Ирландия. Еще несколько стран заявили, что ждут дальнейших пояснений от УЕФА.

По информации английского издания Sky Sports, УЕФА планирует «успокоить» страны, которых не устроило решение о допуске россиян. Ключевой аргумент европейской организации – позиция Украины относительно участия в турнирах с россиянами.

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УЕФА исполком УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот дисквалификация россии Евро-2024 U-17
Источник Sky News
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Комментарии 10
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Istm
Продажні гниди в уефа.
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+12
CheMP
цирк
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+11
Alex T
Что значит успокоить? Террористы пусть выйдут из Украины, суд и репарации и то лет через 5-7-10 возможно стоило бы после извинений и денацификации рассматривать их допуск
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Владимир одесский
Пішли таке уєфа науй. Санкції повинні бути в усьому і в спорті також. Це наратив кацапії спорт внє палітікі! І якщо уєфа його підтримує то гріш йому ціна!
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+3
Sashko57
Пусть не нас успокаивают, а выпьют рюмочку мышъяка. Журнал ЗДОРОВЬЕ рекомендует.
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+3
Alexx
Ничего не выйлет .Чем отменять турнир проще русских выбросят .россия уже привыкла быть тряпкой
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+2
Лютый Кандибобер
пользуются тем что в других видах спорта наши спортсмены с кацапами соревнуются, просто руки не жмут...
Ответить
0
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