Хосеп ГВАРДИОЛА: «Барса не платила судьям. Мы были лучше соперников»
Тренер сомневается в виновновсти клуба
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее тренировал «Барселону», уверен, что клуб во время его работы не платил судьям и не получал никаких поблажек на поле.
Сейчас каталонцев обвиняют во взяточничестве по «делу Негрейры». Это может грозить «Барселоне» исключением из Лиги чемпионов и другими проблемами.
«Не хочу высказывать свое мнение, подождем, ведь идет судебный процесс. Я в это не вникаю. Могу сказать только то, что в наше время мы побеждали по той причине, что были лучше соперников. Я не видел, чтобы «Барселона» платила судьям, этого не было».
«А на поле мы были намного лучше соперников», – уверен Гвардиола.
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