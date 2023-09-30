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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Барса не платила судьям. Мы были лучше соперников»
Испания
30 сентября 2023, 16:11 |
245
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Барса не платила судьям. Мы были лучше соперников»

Тренер сомневается в виновновсти клуба

30 сентября 2023, 16:11 |
245
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Барса не платила судьям. Мы были лучше соперников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее тренировал «Барселону», уверен, что клуб во время его работы не платил судьям и не получал никаких поблажек на поле.

Сейчас каталонцев обвиняют во взяточничестве по «делу Негрейры». Это может грозить «Барселоне» исключением из Лиги чемпионов и другими проблемами.

«Не хочу высказывать свое мнение, подождем, ведь идет судебный процесс. Я в это не вникаю. Могу сказать только то, что в наше время мы побеждали по той причине, что были лучше соперников. Я не видел, чтобы «Барселона» платила судьям, этого не было».

«А на поле мы были намного лучше соперников», – уверен Гвардиола.

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Источник The Mirror
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Alexx
Имея в составе месси хави иньесту еще не хватвло платить судьям
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