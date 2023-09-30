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  4. Барселона близка к продлению контракта с Френки де Йонгом
Испания
30 сентября 2023, 15:21 |
105
0

Барселона близка к продлению контракта с Френки де Йонгом

Голландец должен подписать новое соглашение уже скоро

30 сентября 2023, 15:21 |
105
0
Барселона близка к продлению контракта с Френки де Йонгом
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Голландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг близок к продлению контракта с клубом, сообщает испанское издание Fichajes.

Пролонгация действующего соглашения 26-летнего игрока, истекающего летом 2026 года, является одной из приоритетных задач руководства. Ранее сообщалось, что новый контракт Френки будет рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне на счету Френки де Йонга 7 матчей за «Барселону», в которых он отличился 1 забитым мячом. Последние 2 тура чемпионата Испании голландец пропустил из-за травмы. Это хорошая новость для фанатов донецкого «Шахтера», ведь, возможно, лидер каталонцев не сыграет с «горняками» в матче Лиги чемпионов 25 октября.

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Френки де Йонг Барселона продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Fichajes.net
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