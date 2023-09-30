Барселона близка к продлению контракта с Френки де Йонгом

Голландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг близок к продлению контракта с клубом, сообщает испанское издание Fichajes.

Пролонгация действующего соглашения 26-летнего игрока, истекающего летом 2026 года, является одной из приоритетных задач руководства. Ранее сообщалось, что новый контракт Френки будет рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне на счету Френки де Йонга 7 матчей за «Барселону», в которых он отличился 1 забитым мячом. Последние 2 тура чемпионата Испании голландец пропустил из-за травмы. Это хорошая новость для фанатов донецкого «Шахтера», ведь, возможно, лидер каталонцев не сыграет с «горняками» в матче Лиги чемпионов 25 октября.