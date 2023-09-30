Матис ТЕЛЬ: «В 2022 году меня хотели подписать много клубов»
Нападающий «Баварии» рассказал, что мог оказаться в другом клубе
Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель рассказал, что в 2022 году он мог оказаться в другом клубе:
«Реал» Мадрид или «Бавария»? Да, это правда, многие клубы хотели приобрести меня в 2022 году. Это действительно так. Но я был сфокусирован только на «Баварии», только на ней. Мне понравился их проект и люди, которые им управляют».
Напомним, в 2022 году «Бавария» приобрела на тот момент 17-летнего Матиса Теля из «Ренна» за 20 миллионов евро. Он уже сыграл 36 матчей за немецкий клуб, отличившись 11 голами и 1 ассистом.
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