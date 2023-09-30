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  4. Матис ТЕЛЬ: «В 2022 году меня хотели подписать много клубов»
Германия
30 сентября 2023, 15:07 |
246
0

Матис ТЕЛЬ: «В 2022 году меня хотели подписать много клубов»

Нападающий «Баварии» рассказал, что мог оказаться в другом клубе

30 сентября 2023, 15:07 |
246
0
Матис ТЕЛЬ: «В 2022 году меня хотели подписать много клубов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матис Тель

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель рассказал, что в 2022 году он мог оказаться в другом клубе:

«Реал» Мадрид или «Бавария»? Да, это правда, многие клубы хотели приобрести меня в 2022 году. Это действительно так. Но я был сфокусирован только на «Баварии», только на ней. Мне понравился их проект и люди, которые им управляют».

Напомним, в 2022 году «Бавария» приобрела на тот момент 17-летнего Матиса Теля из «Ренна» за 20 миллионов евро. Он уже сыграл 36 матчей за немецкий клуб, отличившись 11 голами и 1 ассистом.

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Матис Тель Бавария Реал Мадрид Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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