Матис ТЕЛЬ: «В 2022 году меня хотели подписать много клубов»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель рассказал, что в 2022 году он мог оказаться в другом клубе:

«Реал» Мадрид или «Бавария»? Да, это правда, многие клубы хотели приобрести меня в 2022 году. Это действительно так. Но я был сфокусирован только на «Баварии», только на ней. Мне понравился их проект и люди, которые им управляют».

Напомним, в 2022 году «Бавария» приобрела на тот момент 17-летнего Матиса Теля из «Ренна» за 20 миллионов евро. Он уже сыграл 36 матчей за немецкий клуб, отличившись 11 голами и 1 ассистом.