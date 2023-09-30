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Испания
30 сентября 2023, 14:42 |
89
0

Брайтон интересуется Нико Уильямсом

Игрок «Атлетика» из Бильбао обратил на себя внимание по меньшей мере четырех клубов

30 сентября 2023, 14:42 |
89
0
Брайтон интересуется Нико Уильямсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Английский «Брайтон» заинтересовался нападающим баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает испанское издание Fichajes.

21-летний игрок обратил на себя внимание многих клубов. Кроме «Брайтона» и «Астон Виллы», на игрока претендуют такие мировые гранды как «Барселона» и «Ливерпуль». Такой интерес вызван тем, что контракт Нико с «Атлетиком» истекает летом 2024 года, так что он будет доступен бесплатно.

В этом сезоне на счету молодого таланта 4 матча в Ла Лиге, в которых он отличился 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нико Уильямса в 30 миллионов евро.

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Нико Уильямс Брайтон Атлетик Бильбао трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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