Брайтон интересуется Нико Уильямсом

Английский «Брайтон» заинтересовался нападающим баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает испанское издание Fichajes.

21-летний игрок обратил на себя внимание многих клубов. Кроме «Брайтона» и «Астон Виллы», на игрока претендуют такие мировые гранды как «Барселона» и «Ливерпуль». Такой интерес вызван тем, что контракт Нико с «Атлетиком» истекает летом 2024 года, так что он будет доступен бесплатно.

В этом сезоне на счету молодого таланта 4 матча в Ла Лиге, в которых он отличился 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нико Уильямса в 30 миллионов евро.