Определены чемпионы Азиатских игр 2022 по теннису

На Азиатских играх 2022, которые проходят в китайском Ханчжоу, завершился теннисный турнир.

В одиночном разряде победили представители хозяев кортов. В мужском финале Чжан Чжичжэнь в двух сетах обыграл японского теннисиста Йосуке Ватануки, а в женском Чжэн Циньвень также в двух сетах обыграла еще одну китаянку Чжу Линь.

Чемпионами турнира в парном разряде стали теннисисты из Тайваня. Сю Юсиоу и Джейсон Чжан в двух сетах обыграли индийцев Сакета Мунени и Рамкумара Раманатана, а Чан Хаочин и Латиша Чан также в двух сетах обыграли другую тайваньскую пару Ли Ясюань и Лян Эншуо.

В турнире смешанных пар чемпионами стали Рутуджа Бхосале и Рохан Бопанна, которые одержали победу в трех сетах над Лян Эншуо и Хуан Цунхао из Тайваня.

Азиатские игры 2022, Ханчжоу, Китай, хард, финалы

Одиночный разряд

Мужчины

Чжан Чжичжэнь (Китай, 1) – Есукэ Ватануки (Япония, 2) – 6:4, 7:6 (9:7)

Женщины

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Чжу Линь (Китай, 2) – 6:2, 6:4

Пары

Мужчины

Сю Юсиоу/Джейсон Чжан (Тайвань) – Сакет Мунени/Рамкумар Раманатан (Индия, 2) – 6:4, 6:4

Женщины

Чан Хаочин/Латиша Чан (Тайвань, 2) – Ли Ясюань/Лян Эншуо (Тайвань, 8)

Микст

Рутуджа Бхосале/Рохан Бопанна (Индия, 2) – Лян Эншуо/Хуан Цунхао (Тайвань, 9) – 2:6, 6:3, 10:4