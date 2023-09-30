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30 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:53
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Определены чемпионы Азиатских игр 2022 по теннису

В одиночном разряде победили китайцы, в парном – тайваньцы, в миксте – индийцы

30 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:53
186
0
Определены чемпионы Азиатских игр 2022 по теннису
Getty Images/Global Images Ukraine. Рутуджа Бхосале и Рохан Бопанна

На Азиатских играх 2022, которые проходят в китайском Ханчжоу, завершился теннисный турнир.

В одиночном разряде победили представители хозяев кортов. В мужском финале Чжан Чжичжэнь в двух сетах обыграл японского теннисиста Йосуке Ватануки, а в женском Чжэн Циньвень также в двух сетах обыграла еще одну китаянку Чжу Линь.

Чемпионами турнира в парном разряде стали теннисисты из Тайваня. Сю Юсиоу и Джейсон Чжан в двух сетах обыграли индийцев Сакета Мунени и Рамкумара Раманатана, а Чан Хаочин и Латиша Чан также в двух сетах обыграли другую тайваньскую пару Ли Ясюань и Лян Эншуо.

В турнире смешанных пар чемпионами стали Рутуджа Бхосале и Рохан Бопанна, которые одержали победу в трех сетах над Лян Эншуо и Хуан Цунхао из Тайваня.

Азиатские игры 2022, Ханчжоу, Китай, хард, финалы

Одиночный разряд

Мужчины

Чжан Чжичжэнь (Китай, 1) – Есукэ Ватануки (Япония, 2) – 6:4, 7:6 (9:7)

Женщины

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Чжу Линь (Китай, 2) – 6:2, 6:4

Пары

Мужчины

Сю Юсиоу/Джейсон Чжан (Тайвань) – Сакет Мунени/Рамкумар Раманатан (Индия, 2) – 6:4, 6:4

Женщины

Чан Хаочин/Латиша Чан (Тайвань, 2) – Ли Ясюань/Лян Эншуо (Тайвань, 8)

Микст

Рутуджа Бхосале/Рохан Бопанна (Индия, 2) – Лян Эншуо/Хуан Цунхао (Тайвань, 9) – 2:6, 6:3, 10:4

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Азиатские игры Чжэн Циньвень Есукэ Ватануки
Источник Sport.ua
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