Челси наконец-то нашел нового титульного спонсора

Лондонский «Челси» официально объявил о новом титульном спонсоре команды. Им стала компания Infinite Athlete.

Сотрудничество рассчитано только на 1 сезон – 2023/24. Соглашение начинает действовать мгновенно, то есть уже в следующем матче игроки «Челси» выйдут на поле с логотипом Infinite Athlete на футболке.

Infinite Athlete является очень известной компанией на спортивном рынке. Они занимаются внедрением инновационных технологий в футбол, в частности, видео-сегментом для анализа игры. Сообщается, что компания будет предоставлять «Челси» свои технологии для улучшения тренировочного процесса, а также развивать мобильное приложение для болельщиков «синих».