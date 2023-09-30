Челси наконец-то нашел нового титульного спонсора
Команда начинала сезон с «чистыми» футболками
Лондонский «Челси» официально объявил о новом титульном спонсоре команды. Им стала компания Infinite Athlete.
Сотрудничество рассчитано только на 1 сезон – 2023/24. Соглашение начинает действовать мгновенно, то есть уже в следующем матче игроки «Челси» выйдут на поле с логотипом Infinite Athlete на футболке.
Infinite Athlete является очень известной компанией на спортивном рынке. Они занимаются внедрением инновационных технологий в футбол, в частности, видео-сегментом для анализа игры. Сообщается, что компания будет предоставлять «Челси» свои технологии для улучшения тренировочного процесса, а также развивать мобильное приложение для болельщиков «синих».
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