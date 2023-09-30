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Англия
30 сентября 2023, 12:57 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:02
368
0

Челси наконец-то нашел нового титульного спонсора

Команда начинала сезон с «чистыми» футболками

30 сентября 2023, 12:57 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:02
368
0
Челси наконец-то нашел нового титульного спонсора
ФК Челси

Лондонский «Челси» официально объявил о новом титульном спонсоре команды. Им стала компания Infinite Athlete.

Сотрудничество рассчитано только на 1 сезон – 2023/24. Соглашение начинает действовать мгновенно, то есть уже в следующем матче игроки «Челси» выйдут на поле с логотипом Infinite Athlete на футболке.

Infinite Athlete является очень известной компанией на спортивном рынке. Они занимаются внедрением инновационных технологий в футбол, в частности, видео-сегментом для анализа игры. Сообщается, что компания будет предоставлять «Челси» свои технологии для улучшения тренировочного процесса, а также развивать мобильное приложение для болельщиков «синих».

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Челси спонсоры Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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