Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я должен быть более вовлечен в трансферы клуба»
Главный тренер «Челси» недоволен своей ролью в трансферной кампании клуба
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил мнение, что он должен больше влиять на трансферную кампанию клуба:
«Хорошо, что у нас с руководством и спортивными директорами выстроена качественная коммуникация. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что должен быть больше вовлечен в принятие решений по переходам игроков. Я уже начал работу над списком игроков, которые нам нужны в январе».
По данным портала Transfermarkt, летом 2023 года «Челси» уже потратил на новичков 462.1 миллионов евро. Стоит отметить, что и по продаже футболистов лондонцы получили неплохую сумму – 267 миллионов евро.
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