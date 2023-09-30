Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я должен быть более вовлечен в трансферы клуба»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил мнение, что он должен больше влиять на трансферную кампанию клуба:

«Хорошо, что у нас с руководством и спортивными директорами выстроена качественная коммуникация. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что должен быть больше вовлечен в принятие решений по переходам игроков. Я уже начал работу над списком игроков, которые нам нужны в январе».

По данным портала Transfermarkt, летом 2023 года «Челси» уже потратил на новичков 462.1 миллионов евро. Стоит отметить, что и по продаже футболистов лондонцы получили неплохую сумму – 267 миллионов евро.