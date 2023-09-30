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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я должен быть более вовлечен в трансферы клуба»
Англия
30 сентября 2023, 13:18 |
105
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я должен быть более вовлечен в трансферы клуба»

Главный тренер «Челси» недоволен своей ролью в трансферной кампании клуба

30 сентября 2023, 13:18 |
105
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я должен быть более вовлечен в трансферы клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил мнение, что он должен больше влиять на трансферную кампанию клуба:

«Хорошо, что у нас с руководством и спортивными директорами выстроена качественная коммуникация. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что должен быть больше вовлечен в принятие решений по переходам игроков. Я уже начал работу над списком игроков, которые нам нужны в январе».

По данным портала Transfermarkt, летом 2023 года «Челси» уже потратил на новичков 462.1 миллионов евро. Стоит отметить, что и по продаже футболистов лондонцы получили неплохую сумму – 267 миллионов евро.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Guardian
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Комментарии 1
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pol-55
Знову в нього ситуація як в Тотемі,там Д.Леві будував стадіон,і говорив йому *грай з тими кого тобі дали*,а тут амери накупили до нього на великі кошти.а йому з них *ліпити *Команду.
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