Юрген КЛОПП: «Этот состав Ливерпуля дает мне совершенно новую энергию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих впечатлениях от этого сезона и нового состава команды:

«Эта команда дает мне совершенно новую энергию. Это отлично, команда имеет совершенно новый настрой. Мне нравились все 7 лет в клубе, но эти новые лица, каждый день показывающие, насколько они довольны новым испытанием, заряжают меня энергией».

В этом сезоне «Ливерпуль» сыграл уже 6 матчей в АПЛ, в которых набрал 16 очков. Мерсисайдцы занимают второе место в чемпионате, впереди только «Манчестер Сити», который является единственной командой в Европе со 100% количеством очков – 18 из 18 возможных.