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  4. Юрген КЛОПП: «Этот состав Ливерпуля дает мне совершенно новую энергию»
Англия
30 сентября 2023, 12:25 | Обновлено 30 сентября 2023, 12:26
299
0

Юрген КЛОПП: «Этот состав Ливерпуля дает мне совершенно новую энергию»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о своих впечатлениях от этого сезона

30 сентября 2023, 12:25 | Обновлено 30 сентября 2023, 12:26
299
0
Юрген КЛОПП: «Этот состав Ливерпуля дает мне совершенно новую энергию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих впечатлениях от этого сезона и нового состава команды:

«Эта команда дает мне совершенно новую энергию. Это отлично, команда имеет совершенно новый настрой. Мне нравились все 7 лет в клубе, но эти новые лица, каждый день показывающие, насколько они довольны новым испытанием, заряжают меня энергией».

В этом сезоне «Ливерпуль» сыграл уже 6 матчей в АПЛ, в которых набрал 16 очков. Мерсисайдцы занимают второе место в чемпионате, впереди только «Манчестер Сити», который является единственной командой в Европе со 100% количеством очков – 18 из 18 возможных.

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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