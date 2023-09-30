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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Этот сезон УПЛ более равный»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 11:35 |
66
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Этот сезон УПЛ более равный»

Главный тренер «Вереса» рассказал об ожиданиях от игры с ЛНЗ

30 сентября 2023, 11:35 |
66
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Этот сезон УПЛ более равный»
УПЛ. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко рассказал об ожиданиях от игры 9-го тура УПЛ с ЛНЗ.

– Сергей Дмитриевич, как бы вы оценили физическую форму своих подопечных после непростого матча Кубка Украины против «Шахтера»?

– Ситуация между нами и ЛНЗ отличается: они не играли кубковый матч, а мы провели три матча за 9 дней. Физическое состояние – не идеальное, но я уверен, что ребята выложатся на 200%, потому что понимают важность этой игры и ценность результата. Мы оказались в таком графике, что нам за 13 дней нужно провести 4 матча. Но мы принимаем эти условия, поэтому завтра будет хорошая игра.

– А какая сейчас кадровая ситуация в «Вересе»? Кто не поможет вашей команде в игре против ЛНЗ?

– Мы не можем рассчитывать на Близниченко, он травмирован. Также не может играть из-за перебора карточек Михаил Шестаков. Не в оптимальных кондициях пока Дима Клец. Он начал работать, но на эту игру он не готов. Также пока не рассчитываем на Виталика Дахновского. Все остальные ребята в порядке и готовятся к игре.

– ЛНЗ многим понравился в матче против «Динамо». Какой основной вывод вы сделали для себя из этого матча?

– Команда выглядела очень неплохо. То, что они новичок Премьер-Лиги – достаточно условно, поскольку в составе есть очень много игроков с большим опытом на высоком уровне. Новичков там почти нет, все игроки хорошего уровня. Плюс, видно тренерскую идею Дулуба – это то, что он уже во многих клубах попробовал. Поэтому не будем вдаваться в тактические тонкости, потому что хотелось бы все показать на футбольном поле. Но отмечу, что такую команду, как ЛНЗ очень трудно взламывать, поэтому это будет тяжелая игра для обеих команд: для нас и ЛНЗ.

– В общем, текущий чемпионат богат на непредсказуемые результаты, чего стоит только ваша ничья против «Шахтера». Насколько текущий чемпионат Украины сильнее предыдущего?

– Если сравнивать этот чемпионат и прошлый, то этот более ровный. Все равно были команды, которые по уровню уступали фаворитам, то теперь каждый может обыграть каждого. Как вы и сказали, могут быть любые непредсказуемые результаты. Мы обыгрываем «Черноморец» 3:1, но на следующий матч одесситы едут в «Александрию» и побеждают ее 5:1. Этого точно никто не мог предвидеть. Таких результатов очень много, но тем интереснее сам чемпионат. Мы не должны смотреть в прошлое, когда результат был максимально предсказуем, а надо смотреть в настоящее, когда все стало интереснее. Слава Богу, у нас есть этот чемпионат и мы можем проводить игры.

Поединок «Верес» – ЛНЗ состоится уже сегодня, 30 сентября в 15:00.

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Источник УПЛ
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