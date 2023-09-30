РБ Лейпциг уволил спортивного директора из-за слухов про Баварию
Макс Эберль проработал в клубе меньше года
Немецкий «РБ Лейпциг» официально объявил об увольнении спортивного директора клуба Макса Эберля.
50-летний специалист работал в клубе с декабря 2022 года. На должности спортдиректора «быков» его заменит Рувен Шрёдер.
Причина увольнения довольно странная. Издание kicker утверждает, что РБ прекратил сотрудничество с Эберлем из-за того, что он публично не опроверг слухи о возможном переходе в «Баварию». В то же время Bild сообщает, что теперь путь Макса на должность спортивного директора мюнхенского клуба стал еще легче.
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