Ярослав ВИШНЯК: «Команда не находится в психологической ​​яме»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал форму своей команды и рассказал о подготовке к игре 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Полесьем».

– Команда не находится в психологической яме. Мы живем от игры к игре, готовимся к следующему матчу и настраиваемся на следующего соперника. То, что нет побед – мы играли с очень сильными соперниками. Но мы имеем желание побеждать всегда.

– В матче против «Металлиста 1925» ваша команда создала немало, но не забила и потеряла очки. Чем это можно объяснить?

– Говорить о нефарте не нужно. Есть определенная тенденция – мы немало создаем, но остаются вопросы по реализации. И так почти в каждом туре. Мы работаем и стараемся исправить эту ситуацию на тренировках.

– В этом матче остались в запасе игроки, которых все привыкли видеть в основе: Болбат, Мякушко, Безбородько, Богданов.

– Перед этим у нас была игра с «Днепром-1», где сыграли наши молодые футболисты в атаке – Салабай и Велетень. Тот же Диего, который вернулся в команду, мы на него рассчитываем. Мы решили дать этим ребятам сыграть и, в принципе, они неплохо себя проявили. Стоит говорить о конкуренции, которая есть в составе. Приятно то, что наша молодежь навязывает конкуренцию более взрослым игрокам. Поэтому против «Металлиста 1925» играли те ребята, которые хорошо проявили себя.

– Следующий матч против «Полесья». Что скажете об этой команде?

– Очень серьезная команда с хорошим подбором исполнителей и сильным тренерским штабом.

Они укомплектованы сильными футболистами, которые имеют опыт выступлений в УПЛ и не один сезон хорошо проявляли себя. Прежде всего это очень сильные игроки с индивидуальными качествами. Плюс общие амбиции клуба – только вышли из Первой лиги и имеют желание хорошо проявить себя в Премьер-лиге, что им удается.

– На каких сторонах соперника вы будете делать акценты для своих подопечных?

– Готовимся к тому, что нужно будет подстраховывать друг друга в некоторых зонах, где они могут обыгрывать один в один. Плюс быстрые переходы в атаку.

Поединок «Колос» – «Полесье» состоится 1-го октября в 17:00.