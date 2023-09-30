Экс-защитник Днепра-1 перешёл в Металлист

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Виталий Федорив после расторжения контракта с «Днепром-1» подписал соглашение с «Металлистом».

Трудовой договор рассчитан до конца сезона. В харьковском клубе 35-летний футболист будет выступать под 42-м номером.

Федорив в 2020-2022 годах уже играл за желто-синих и одно время даже был капитаном команды. В осенней части прошлого сезона УПЛ он провел за «Металлист» 5 матчей, после чего перебрался в «Днепр-1».

В составе днепрян футболист так и не дебютировал в официальном поединке, зато заработал красную карточку за участие в массовой драке в концовке матча с «Шахтером».

Летом неожиданно для многих спортклубовцы продлили контракт с ветераном еще на год. Однако сотрудничество завершилось досрочно. На правах свободного агента Федорив вернулся на прежнее место работы.

При этом ближайшие три матча харьковчан защитник пропустит из-за дисквалификации за участие в той самой донецко-днепровской драке на финише прошлого сезона.

«Металлист» после девяти туров Первой лиги занимает последнее место в группе А. В активе команды всего 5 очков (при одной игре в запасе).

В субботу, 30 сентября, харьковчане сыграют в Каменце-Подольском с «Эпицентром». Начало – в 14:30.