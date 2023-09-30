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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:46
284
0

УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитра Юрия Иванова

Решением Комитета арбитров УАФ судья был временно отстранен от матчей

30 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:46
284
0
УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитра Юрия Иванова
УАФ. Юрий Иванов

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола получил письмо от Комитета по этике и честной игре УАФ по поводу арбитра Юрия Иванова. Этот арбитр решением Комитета арбитров УАФ был временно отстранен от назначений на матчи.

В полученном письме Комитет арбитров УАФ проинформировал, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненного арбитра УАФ Юрия Иванова в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».

Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копию письма от следователя, в котором сообщается, что Юрий Иванов в уголовном производстве не находится ни в каком статусе.

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Юрий Иванов полиция Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ Комитет этики и честной игры УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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