УАФ разъяснил ситуацию вокруг арбитра Юрия Иванова

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола получил письмо от Комитета по этике и честной игре УАФ по поводу арбитра Юрия Иванова. Этот арбитр решением Комитета арбитров УАФ был временно отстранен от назначений на матчи.

В полученном письме Комитет арбитров УАФ проинформировал, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненного арбитра УАФ Юрия Иванова в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».

Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копию письма от следователя, в котором сообщается, что Юрий Иванов в уголовном производстве не находится ни в каком статусе.