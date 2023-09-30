Назначены судьи на матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура УПЛ 2023/24.

Поединки пройдут 30 сентября, 1 и 2 октября.

УПЛ. 9-й тур

30.09.2023

15:00. Верес – ЛНЗ. Ровно. Стадион Авангард.

Арбитр – Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Котубей П. В. (Закарпатская обл.), Рыбченко И. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Каленов А. А. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Хиблин И. М. (Хмельницкий). Арбитр ВАА – Деревинский О. А. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Жуков О. В. (Харьков), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Карапетян Е. Т. (Тернополь).

17:00. Шахтер – Ворскла. Львов. Стадион Арена Львов

Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Петраков Е. О. (Черкассы), Чертоляс М. В. (Херсон), четвертый арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Курганов В. В. (Черкассы). Арбитр ВАА – Соловьян О. М. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Шлончак С. М. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ – Бондаренко Ю.В.

(Херсонская обл.).

19:00. Черноморец – Заря. Одесса. Стадион Черноморец

Арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Ермоленко Р. М. (Чернигов), Марченко Д. Г. (Чернигов), четвертый арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), наблюдатель арбитража – Зубарев О. Г. (Славянск). Арбитр ВАА – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Запороженко Д. И. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Павленко И. М. (Винница).

01.10.2023

13:00. Минай – Оболонь. Минай. Стадион Минай-Арена.

Арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), ассистенты арбитра – Думенко В. П. (Харьков), Дебенко И. Б. (Ивано-Франковск), четвертый арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Шмигельский О. В. (Львов). Делегат УАФ – Головченко С. А. (Донецкая обл.).

15:00. Кривбасс – Рух. Кривой Рог. СК Горняк

Арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), ассистенты арбитра – Чопилко Т. Г. (Киевская обл.), Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), четвертый арбитр – Дьордь Н. В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Мельничук В. Г. (Симферополь). Арбитр ВАА – Панчишин Д. И. (Харьков), ассистент ВАА – Матяш В. В. (Донецк), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Погорелый М.И. (г. Черкассы). Ассистент делегата УАФ – Кочергин О. М. (Черкассы).

17:00. Колос – Полесье. Ковалевка. Стадион Колос

Арбитр – Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра – Грушко С. А. (Киевская обл.), Стрелецкая М. С. (Сумы), четвертый арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), наблюдатель арбитража – Можаровский Ю. А. (Львов). Арбитр ВАА – Коваленко А. А. (Полтава), ассистент ВАА – Приступа С. А. (Черкасская обл.), наблюдатель ВАА – Покидько И. Г. (Полтава). Делегат УАФ – Титаренко Ю. Д. (Киев).

19:00. Динамо – Александрия. Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского

Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Жарий В. В. (Днепропетровская обл.), Трехлеб Я. М. (Днепр), четвертый арбитр – Евтухов Д. Ю. (Днепр), наблюдатель арбитража – Плужник О. О. (Харьков). Арбитр ВАА – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Корнийко А. С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Швецов В. Б. (Одесса). Делегат УАФ – Симонов Г. Ф. (Киев).

02.10.2023

17:00. Днепр-1 – Металлист 1925. Днепр. Стадион Днепр-Арена

Арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистенты арбитра – Данильченко Е. А. (Луганск), Оганесян Д. К. (Луганск), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Возняк С. И. (Николаев). Арбитр ВАА – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент ВАА – Куцев В. А. (Киевская обл.), наблюдатель ВАА – Деревинский О. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Нестрига Ю. Г. (Киев).