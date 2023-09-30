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Молодежные турниры
30 сентября 2023, 04:55 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:22
274
0

УЕФА обнародовал новый формат юниорских чемпионатов Европы U-19 и U-17

Изменения будут введены в действие начиная с сезона 2024/25

30 сентября 2023, 04:55 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:22
274
0
УЕФА обнародовал новый формат юниорских чемпионатов Европы U-19 и U-17
УЕФА

УЕФА запланировал новый формат чемпионатов Европы для юношеских сборных по возрастным категориям U-17 и U-19.

Новый формат Евро среди юношеских команд U-17 будет стартовать с сезона 2024/25, а среди юношеских команд U-19 – с сезона 2026/27. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ключевые изменения. Начиная с сезона 2024/25, квалификация Евро U-17 будет состоять из двух этапов, которые будут называться раунд 1 и раунд 2. Все команды (включая хозяев финального турнира) будут соревноваться на обоих этапах, а раунд 2 будет разделен на Лигу А и Лигу В.

В финальном турнире Евро U-17 примут участие восемь команд, включая хозяев.

Начиная с сезона 2026/27 квалификация Евро U-19 будет состоять из трех раундов, которые будут разделены на Лигу А и Лигу В, как это сделано для раунда 2 Евро U-17 сезона 2024/25. Первые два раунда будут проходить в формате двух лиг. В них примут участие хозяева финального турнира. Раунд 3 напоминает нынешний элит-раунд с 28 командами.

В финальном турнире Евро U-19 продолжат участие восемь команд, включая хозяев.

В сезонах 2024/25 и 2025/26 Евро U-19 будет проходить по старому формату, включающему квалификационный раунд, элит-раунд отбора и финальный турнир.

Формат Евро U-17 с сезона 2024/25

Квалификация состоит из двух этапов, которые теперь называются раунд 1 (осенью) и раунд 2 (весной). Как и теперь, оба раунда будут проходить как мини-турниры на одной площадке.

Раунд 1

  • Все заявленные команды будут участвовать в раунде 1, включая хозяев финального турнира (которые пока не участвуют в квалификации и которым будет обеспечено место в финале по новому формату). Участники будут разбиты на 14 групп по четыре или три команды в зависимости от количества ассоциаций-участников.
  • После раунда 1 28 команд смогут принять участие в раунде 2 Лиги A, а остальные попадут в Лигу B.
  • В следующих сезонах результаты раунда 1 будут учитываться для жеребьевки раунда 1 следующего цикла.
  • Жеребьевка раунда 1 будет проведена в декабре предыдущего года (например, в декабре 2023 для раунда 1 сезона 2024/25).

Раунд 2

  • 28 команд в Лиге А будут разбиты на семь групп по четыре сборных. Семь победителей групп получат право присоединиться к хозяевам в финальном турнире. Если хозяева войдут в число семи победителей групп, квалифицируется также лучшая команда, занявшая второе место.
  • Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, будут переведены в Лигу B для участия в раунде 1 Евро U-19 для той же возрастной категории (команды, вылетевшие из Лиги A в раунде 2 Евро U-17 сезона 2024/ 25, начнут раунд 1 Евро U-19 сезона 2026/27 в Лиге В).
  • В Лиге B команды будут разбиты на семь групп по четыре или три в зависимости от количества участников. Семь победителей Лиги B будут переведены в Лигу A для раунда 1 Евро U-19 для той же возрастной категории (команды, перешедшие из Лиги B в раунде 2 Евро U-17 сезона 2024/25, начнут раунд 1 Евро U-19 сезона 2026/27 в Лиге A).
  • Жеребьевка раунда 2 будет проведена в декабре, который станет следующим раундом 1 (например, в декабре 2024 года для раунда 2 сезона 2024/25).

Финальный турнир

  • В финальном турнире примут участие восемь команд, которые сначала будут соревноваться в двух группах по четыре сборных. По две лучшие команды из каждой из них выйдут в полуфинал.
  • Финальный турнир 2025 будет считаться европейским отборным турниром чемпионата мира U-17 2025 года. Организатор, даты и количество европейских команд-участниц будут объявлены впоследствии.

Формат Евро U-19 с сезона 2026/27

Квалификация будет разделена на три раунда. В сезоне 2026/27 раунд 1 будет сыгран весной 2026 года, раунд 2 – осенью 2026 года, а раунд 3 – весной 2027 года. Эта схема будет повторяться и в последующих сезонах. Как и сейчас, в финальном турнире примут участие восемь команд. Хозяева финального турнира сразятся в квалификации, хотя место в финале им будет обеспечено.

Раунд 1

  • Команды будут разделены на Лигу A (28 сборных) и Лигу B (остальные участники). Распределение будет происходить согласно результатам раунда 2 квалификации соответствующего Евро U-17 (для Евро U-19 сезона 2026/27 состав Лиг будет определен по результатам раунда 2 Евро U-17 сезона 2024/25).
  • Команды Лиги А будут разбиты на семь групп по четыре сборных. Команды, занявшие четвертые места, вылетят в Лигу B на раунд 2.
  • Команды Лиги В будут разбиты на семь групп по четыре или три сборных в зависимости от количества участников. Победители групп выйдут в раунд 2 Лиги А.
  • Жеребьевка раунда 1 будет проведена в декабре предыдущего года (например, в декабре 2025 для раунда 1 сезона 2026/27).

Раунд 2

  • Команды в Лиге А будут разделены на семь групп по четыре сборные. Команды, занявшие четвертые места, выбывают.
  • Команды Лиги В будут разбиты на семь групп по четыре или три сборных в зависимости от количества участников. Победители групп перейдут в Лигу А на раунд 3, а остальные команды вылетят.
  • Жеребьевка раунда 2 будет проведена после завершения раунда 1 (например, июнь/июль 2026 для раунда 2 сезона 2026/27).

Раунд 3

  • Формат раунда 3 будет напоминать нынешний элит-раунд: 28 команд разбиты на семь групп по четыре сборных. Семь победителей групп выйдут в финальный турнир, присоединившись к хозяевам.
  • Жеребьевка раунда 3 будет проведена после завершения раунда 2 (например, в декабре 2026 для раунда 3 сезона 2026/27).

Финальный турнир

  • В финальном турнире, как и сейчас, примут участие восемь команд, которые сначала будут соревноваться в двух группах по четыре сборные, по две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал.
  • В парные годы финальный турнир будет продолжать считаться европейским отборочным турниром чемпионата мира U-20 в следующем году (например, Евро U-19 2028 станет отбором чемпионата мира U-20 2029).
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Источник Украинская ассоциация футбола
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