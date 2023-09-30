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Кубок Украины
30 сентября 2023, 05:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:20
389
1

Сколько заработали Верес и Черноморец за трансляцию матчей Кубка Украины?

Подписка действует 30 календарных дней и стоит 30 грн

30 сентября 2023, 05:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:20
389
1
Сколько заработали Верес и Черноморец за трансляцию матчей Кубка Украины?
ФК Верес

Два клуба УПЛ протестовали в матчах 1/8 финала Кубка Украины платных показов на своих YouTube-каналах.

Спонсорами «Вереса» во время матча против «Шахтера» стали сейчас около 2100 человек.

У «Черноморца», игравшего против «Кривбасса», число спонсоров достигло примерно отметки 1300.

Спонсорская подписка действует 30 календарных дней и в обоих случаях стоила 35 грн. Клубы получают 70% от этой суммы.

Таким образом, доход «Вереса» составил около 51,5 тысячи грн, а «Черноморца» – 32 тысячи грн.

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Источник ТаТоТаке
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AutumnBridge
На автомат АК-74 хватит?  Да!   Вересу на 3, а Черноморцу - на 2.
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