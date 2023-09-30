Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?
Женское дерби в 1/4 финала Азиатских игр 2022
30 сентября состоится женский матч 1/4 финала Азиатских игр 2022 между сборными Южной и Северной Кореи.
Время начала встречи – 11:30 по Киеву.
Последний раз женское своеобразное Эль-Класико было сыграно 6 лет назад. Тогда Северная Корея победила со счетом 1:0. Интересно, что представительницы Южной Кореи не могут обыграть соперниц уже 7 матчей (18 лет) подряд.
Несмотря на H2H, фаворитом в четвертьфинале Азиатских игр является сборная Южной Кореи – 2.45. На победу северокорейских женщин можно поставить с коэффициентом 2.60. Ничья котируется за 3.40.
Победительницы матча в полуфинале сыграют против сборной Китайского Тайбэя или Узбекистана.
Турнирная сетка Азиатских игр 2022 (Женщины)
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