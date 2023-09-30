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30 сентября 2023, 00:47 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:10
260
1

Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?

Женское дерби в 1/4 финала Азиатских игр 2022

30 сентября 2023, 00:47 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:10
260
1
Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?
Twitter

30 сентября состоится женский матч 1/4 финала Азиатских игр 2022 между сборными Южной и Северной Кореи.

Время начала встречи – 11:30 по Киеву.

Последний раз женское своеобразное Эль-Класико было сыграно 6 лет назад. Тогда Северная Корея победила со счетом 1:0. Интересно, что представительницы Южной Кореи не могут обыграть соперниц уже 7 матчей (18 лет) подряд.

Несмотря на H2H, фаворитом в четвертьфинале Азиатских игр является сборная Южной Кореи – 2.45. На победу северокорейских женщин можно поставить с коэффициентом 2.60. Ничья котируется за 3.40.

Победительницы матча в полуфинале сыграют против сборной Китайского Тайбэя или Узбекистана.

Турнирная сетка Азиатских игр 2022 (Женщины)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Один корейський народ, штучно розділений. 
З одних зробили - передову державу світу. А з інших - відсталу папуасію на базі брехні та диктатури (народно-демократичну республіку, тобто брехня в кожному слові). 
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