Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?

30 сентября состоится женский матч 1/4 финала Азиатских игр 2022 между сборными Южной и Северной Кореи.

Время начала встречи – 11:30 по Киеву.

Последний раз женское своеобразное Эль-Класико было сыграно 6 лет назад. Тогда Северная Корея победила со счетом 1:0. Интересно, что представительницы Южной Кореи не могут обыграть соперниц уже 7 матчей (18 лет) подряд.

Несмотря на H2H, фаворитом в четвертьфинале Азиатских игр является сборная Южной Кореи – 2.45. На победу северокорейских женщин можно поставить с коэффициентом 2.60. Ничья котируется за 3.40.

Победительницы матча в полуфинале сыграют против сборной Китайского Тайбэя или Узбекистана.

Турнирная сетка Азиатских игр 2022 (Женщины)