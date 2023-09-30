Другие новости30 сентября 2023, 00:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября
Важные события во всех видах спорта
30 сентября 2023, 00:26 |
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В субботу, 30 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Шахтер – Ворскла
17:00 Борнмут – Арсенал
17:00 Вулверхэмптон – Манчестер Сити
19:30 Тоттенхэм – Ливерпуль
19:30 Жирона – Реал
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