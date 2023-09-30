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30 сентября 2023, 00:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября

Важные события во всех видах спорта

30 сентября 2023, 00:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 30 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Шахтер – Ворскла

Favbet 1.38 – 4.90 – 8.10

17:00 Борнмут – Арсенал

Favbet 5.70 – 4.63 – 1.60

17:00 Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Favbet 10.00 – 5.89 – 1.34

19:30 Тоттенхэм – Ливерпуль

Favbet 3.12 – 4.15 – 2.21

19:30 Жирона – Реал

Favbet 3.81 – 4.06 – 1.98

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Источник Sport.ua
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