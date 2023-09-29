ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
На 55-й минуте счет в игре 0:0
29 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».
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Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды.
На 40-й минуте поединка бразильский форвард гостей Пепе нанес дальний удар. Мяч летел в девятку, однако Анатолий Трубин сделал суперсейв и спас команду.
❗️ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
На 55-й минуте счет в игре 0:0.
«Порту» с 19-й минуты играет в меньшинстве. Фабиу Кардозу получил прямую красную карточку.
События матча
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