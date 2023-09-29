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  4. ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.09.2023 22:15 – FT 1 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 сентября 2023, 23:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:13
4596
2

ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту

На 55-й минуте счет в игре 0:0

29 сентября 2023, 23:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:13
4596
2
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».

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Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды.

На 40-й минуте поединка бразильский форвард гостей Пепе нанес дальний удар. Мяч летел в девятку, однако Анатолий Трубин сделал суперсейв и спас команду.

❗️ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту

На 55-й минуте счет в игре 0:0.

«Порту» с 19-й минуты играет в меньшинстве. Фабиу Кардозу получил прямую красную карточку.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
19’
Фабио Кардосо (Порту) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
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+15
AndiM
 Якщо по центру воріт це "дев'ятка" , тоді і ді Марія в таку ж "дев'ятку забив.
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0
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