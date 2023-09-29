Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№32 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте Lotus после матч Векич – Блинкова. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка выиграла.

В следующем круге победительница сразится против седьмой сеяной Онс Жабер или теннисистки из квалификации.

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