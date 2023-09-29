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  4. Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 сентября 2023, 23:34 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:43
131
1

Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине

29 сентября 2023, 23:34 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:43
131
1
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№32 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте Lotus после матч Векич – Блинкова. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка выиграла.

В следующем круге победительница сразится против седьмой сеяной Онс Жабер или теннисистки из квалификации.

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Источник Sport.ua
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