ВИДЕО. Сергей Крикун за первый тайм оформил дубль в польском чемпионате
Вингер забил дважды за «Пяст Гливице»
Сегодня, 29 сентября, проходит матч 10-го тура чемпионата Польши по футболу, в котором «Пяст Гливице» принимает «Видзев Лодзь».
26-летний украинский вингер Сергей Крикун сумел отличиться дважды в первом тайме и помочь «Пяст Гливице» уйти на перерыв с комфортным преимуществом.
В случае победы, команда украинца сможет подняться на 9 место в турнирной таблице местного чемпионата.
Как сообщалось ранее, украинский вингер подписал контракт с польским клубом.
❗️ Смотрите видео дубля украинца в Telegram
GOOOOOOOOOOOOL!— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) September 29, 2023
KRYKI, KOCHAM CIĘ!
---
⏱ 37' | #PIAWID 2-0 pic.twitter.com/BDiHgWmfkz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В супертяжелом дивизионе снова будет абсолютный чемпион
Британец пытается оправдать свое нежелание сразиться за абсолютное чемпионство