ВИДЕО. Сергей Крикун за первый тайм оформил дубль в польском чемпионате

Сегодня, 29 сентября, проходит матч 10-го тура чемпионата Польши по футболу, в котором «Пяст Гливице» принимает «Видзев Лодзь».

26-летний украинский вингер Сергей Крикун сумел отличиться дважды в первом тайме и помочь «Пяст Гливице» уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

В случае победы, команда украинца сможет подняться на 9 место в турнирной таблице местного чемпионата.

Как сообщалось ранее, украинский вингер подписал контракт с польским клубом.

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