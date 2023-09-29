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Польша
29 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:31
372
0

ВИДЕО. Сергей Крикун за первый тайм оформил дубль в польском чемпионате

Вингер забил дважды за «Пяст Гливице»

29 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:31
372
0
ВИДЕО. Сергей Крикун за первый тайм оформил дубль в польском чемпионате
Пяст Гливице. Сергей Крикун

Сегодня, 29 сентября, проходит матч 10-го тура чемпионата Польши по футболу, в котором «Пяст Гливице» принимает «Видзев Лодзь».

26-летний украинский вингер Сергей Крикун сумел отличиться дважды в первом тайме и помочь «Пяст Гливице» уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

В случае победы, команда украинца сможет подняться на 9 место в турнирной таблице местного чемпионата.

Как сообщалось ранее, украинский вингер подписал контракт с польским клубом.

❗️ Смотрите видео дубля украинца в Telegram

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Пяст Гливице чемпионат Польши по футболу Видзев видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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