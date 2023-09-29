Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 сентября 2023, 22:22 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:24
262
0

Катерина Байндл – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Пекине

29 сентября 2023, 22:22 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:24
262
0
Катерина Байндл – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

30 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против Янины Викмайер из Бельгии (№78 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пекин. Калинина, Костюк и Цуренко узнали своих соперниц
Китайский реванш. Байндл обыграла Масарову в квалификации турнира в Пекине
Янина Викмайер Катерина Байндл (Козлова) смотреть онлайн WTA Пекин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер УСИКА – о бое с Фьюри: «Не могу поверить, но бой состоится»
Бокс | 29 сентября 2023, 18:56 0
Промоутер УСИКА – о бое с Фьюри: «Не могу поверить, но бой состоится»
Промоутер УСИКА – о бое с Фьюри: «Не могу поверить, но бой состоится»

Александр Красюк подтверждает договоренность о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри

Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Бокс | 29 сентября 2023, 18:19 9
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой

Поединок должен состояться в конце 2023 года

Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Теннис | 29.09.2023, 12:29
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
Футбол | 29.09.2023, 21:07
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции
Теннис | 28.09.2023, 18:50
Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции
Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселоне выдвинуты обвинения в суде. Клуб могут исключить из ЛЧ
Барселоне выдвинуты обвинения в суде. Клуб могут исключить из ЛЧ
28.09.2023, 13:22 12
Футбол
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 16
Футбол
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
28.09.2023, 09:59 23
Футбол
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
29.09.2023, 07:15 10
Бокс
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
28.09.2023, 19:07 4
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
28.09.2023, 04:35 1
Футбол
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
28.09.2023, 14:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем