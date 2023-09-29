Катерина Байндл – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Пекине
30 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В финале квалификации украинка сыграет против Янины Викмайер из Бельгии (№78 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
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