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  4. Якубенко завершил выступления на турнире ITF в Форбахе
ITF
29 сентября 2023, 22:44 |
68
0

Якубенко завершил выступления на турнире ITF в Форбахе

Владимир Якубенко не смог обыграть Тома Гентцша

29 сентября 2023, 22:44 |
68
0
Якубенко завершил выступления на турнире ITF в Форбахе
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Якубенко

Первая ракетка Украины среди юниоров Владимир Якубенко завершил выступления на турнире Мирового тура ITF М15 во французском Форбахе.

В четвертьфинальном матче Якубенко не смог обыграть седьмого номера посева, немецкого теннисиста Тома Гентцша. Первый сет украинец выиграл на тай-брейке. Вторая и третья партии также закончились тай-брейками, однако выиграл их немецкий теннисист.

Отметим, что выход в четвертьфинал турнира в Форбахе стал для Владимира Якубенко лучшим результатом в профессиональной карьере.

Мировой тур ITF М15, Форбах, Франция, ковер (зал), четвертьфинал.

Том Гентцш (Германия, 7) – Владимир Якубенко (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

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Владимир Якубенко
Источник Sport.ua
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