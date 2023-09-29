Якубенко завершил выступления на турнире ITF в Форбахе
Владимир Якубенко не смог обыграть Тома Гентцша
Первая ракетка Украины среди юниоров Владимир Якубенко завершил выступления на турнире Мирового тура ITF М15 во французском Форбахе.
В четвертьфинальном матче Якубенко не смог обыграть седьмого номера посева, немецкого теннисиста Тома Гентцша. Первый сет украинец выиграл на тай-брейке. Вторая и третья партии также закончились тай-брейками, однако выиграл их немецкий теннисист.
Отметим, что выход в четвертьфинал турнира в Форбахе стал для Владимира Якубенко лучшим результатом в профессиональной карьере.
Мировой тур ITF М15, Форбах, Франция, ковер (зал), четвертьфинал.
Том Гентцш (Германия, 7) – Владимир Якубенко (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
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