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  4. Жерсон РОДРИГЕШ: «Единственный человек, с которым хочу быть рядом – это я»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 22:24 |
761
0

Жерсон РОДРИГЕШ: «Единственный человек, с которым хочу быть рядом – это я»

Форвард отметился эгоцентрическим высказыванием

29 сентября 2023, 22:24 |
761
0
Жерсон РОДРИГЕШ: «Единственный человек, с которым хочу быть рядом – это я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родрігеш

Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за турецкий «Сивасспор» выставил эгоцентрическое высказывание в своих социальных сетях.

«Я нахожусь в боевом настроении с единственным человеком, которым действительно хочу быть, и это я», – написал нападающий в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, «Динамо» и «Сивасспор» подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/2024.

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Жерсон Родригеш Динамо Киев Сивасспор чемпионат Турции по футболу
Источник Instagram
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