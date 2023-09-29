Жерсон РОДРИГЕШ: «Единственный человек, с которым хочу быть рядом – это я»

Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за турецкий «Сивасспор» выставил эгоцентрическое высказывание в своих социальных сетях.

«Я нахожусь в боевом настроении с единственным человеком, которым действительно хочу быть, и это я», – написал нападающий в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, «Динамо» и «Сивасспор» подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/2024.