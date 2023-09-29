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Испания
29 сентября 2023, 21:56 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:21
661
0

АНЧЕЛОТТИ: «Жирона способна бороться, их нужно уважать»

Наставник «Реала» поделился ожиданиями от следующего матча команды

29 сентября 2023, 21:56 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:21
661
0
АНЧЕЛОТТИ: «Жирона способна бороться, их нужно уважать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от игры 8-го тура Ла Лиги против «Жироны».

«Мы должны отдать должное тому, что сейчас происходит в турнирной таблице. «Жирона» показала себя в стартовых играх лучше других команд, они способны бороться, эту команду нужно уважать.

У них есть существенное преимущество – «Жирона» не играет в еврокубках и они могут хорошо подготовиться к игре. Больше всего на команды влияют международные соревнования, у нас есть усталость и травмированные игроки», – сказал Анчелотти.

«Жирона» сыграет со «сливочными» завтра, 30 сентября, начало игры в 19:30. После семи туров команда Довбика и Циганкова возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата с 19 очками, «Реал» отстает на одно очко и идет вторым.

В последнем матче с помощью гола Артема Довбика «Жирона» обыграла «Вильярреал» (2:1).

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Карло Анчелотти Жирона Реал Мадрид Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Реал
Источник ESPN
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