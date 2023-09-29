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  4. Анатолий Трубин сыграет с первых минут против Порту
Португалия
29 сентября 2023, 21:28 |
467
0

Анатолий Трубин сыграет с первых минут против Порту

Украинский страж ворот выйдет в старте на центральный матч чемпионата Португалии

29 сентября 2023, 21:28 |
467
0
Анатолий Трубин сыграет с первых минут против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 29 сентября, в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на домашнем поле сыграет против «Порту». Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» на центральный матч чемпионата.

«Бенфика» находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 6 матчей.

Как сообщалось ранее, Трубину в прошлом матче удалось впервые отбить пенальти за «Бенфику».

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Порту Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин стартовые составы Бенфика - Порту
Источник Twitter
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