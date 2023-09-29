Анатолий Трубин сыграет с первых минут против Порту
Украинский страж ворот выйдет в старте на центральный матч чемпионата Португалии
Сегодня, 29 сентября, в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на домашнем поле сыграет против «Порту». Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» на центральный матч чемпионата.
«Бенфика» находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 6 матчей.
Как сообщалось ранее, Трубину в прошлом матче удалось впервые отбить пенальти за «Бенфику».
📋 JÁ HÁ 𝗢𝗡𝗭𝗘 PARA O CLÁSSICO! #SLBFCP • #LigaPortugal pic.twitter.com/KUmyf54VuX— SL Benfica (@SLBenfica) September 29, 2023
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