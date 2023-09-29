Анатолий Трубин сыграет с первых минут против Порту

Сегодня, 29 сентября, в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на домашнем поле сыграет против «Порту». Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» на центральный матч чемпионата.

«Бенфика» находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 6 матчей.

Как сообщалось ранее, Трубину в прошлом матче удалось впервые отбить пенальти за «Бенфику».