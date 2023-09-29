Назарий Русин заявлен в запасе на матч с Шеффилд Уэнсдей
Украинец начнет очередной матч на скамейке для запасных
Сегодня, 29 сентября, в 9-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей». Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.
«Сандерленд» после восьми сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.
Как сообщалось ранее, Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за «Сандерленд U-21».
RTG! ❤️#SAFC | #SHWSUN pic.twitter.com/IGrGrSVsiM— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 29, 2023
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