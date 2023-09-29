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Чемпионшип
29 сентября 2023, 21:14 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:06
386
1

Назарий Русин заявлен в запасе на матч с Шеффилд Уэнсдей

Украинец начнет очередной матч на скамейке для запасных

29 сентября 2023, 21:14 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:06
386
1
Назарий Русин заявлен в запасе на матч с Шеффилд Уэнсдей
safc.com. Назарий Русин

Сегодня, 29 сентября, в 9-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей». Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.

«Сандерленд» после восьми сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

Как сообщалось ранее, Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за «Сандерленд U-21».

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Шеффилд Уэнсдей Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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AutumnBridge
Ш - С   уже 0:3, так что можно выпускать и Русина.)
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