Назарий Русин заявлен в запасе на матч с Шеффилд Уэнсдей

Сегодня, 29 сентября, в 9-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей». Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.

«Сандерленд» после восьми сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

Как сообщалось ранее, Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за «Сандерленд U-21».