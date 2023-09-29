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29 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:35
181
0

Томислав РОГИЧ: «В молодом возрасте хорватский футболист едет за границу»

Бывший тренер вратарей «Шахтера» — о секрете успеха хорватского футбола

29 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:35
181
0
Томислав РОГИЧ: «В молодом возрасте хорватский футболист едет за границу»
ФК Хайдук. Томислав Рогич

Бывший тренер вратарей «Шахтера» Томислав Рогич поделился со Sport.ua мнением о причинах успешности хорватского футбола.

– Хорватия – небольшая страна с населением в 4 миллиона. На двух последних чемпионатах мира сборная завоевала серебряные и бронзовые награды. В чем секрет хорватского футбола?

– Талант и стремление к результату. У нас такой характер — немного сильнее других, потому что мы хотим выиграть. Делаем все, чтобы выиграть. Мы можем быть друзьями в жизни, но когда начинаем играть в любую игру, все хотят победить. Всё это переносится в профессиональный спорт. Неважно, это футбол, баскетбол или другие виды спорта. В футболе очень хорошо работает селекция. Если у ребенка нет таланта – нет времени возиться. Если ребенок талантлив, то клуб работает с ним, чтобы потом продать. В молодом возрасте человек едет за границу, где ментально меняется. На этом держится сборная.

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Томислав Рогич сборная Хорватии по футболу
Источник Sport.ua
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