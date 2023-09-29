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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 19:37 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:21
456
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Премьер-лиге более открытый футбол»

Наставник львовских «Карпат» прокомментировал выступления коллектива

29 сентября 2023, 19:37 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:21
456
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Премьер-лиге более открытый футбол»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал выступления команды в Первой лиге Украины.

«Конечно, нам бы хотелось иметь больше очков в активе. Фактически, четыре балла мы потеряли на ровном месте. Что касается самой игры, то моментами мы выглядели неплохо, но пока целостной картины, которая сохранялась бы в течение 90 минут, еще нет. Заметно, что команда может добавлять, поэтому мы должны в этом аспекте работать.

В первой лиге играть непросто. Возможно, нехватку мастерства футболисты компенсируют полной самоотдачей. Особенно в матчах против «Карпат». Мы являемся для них серьезным раздражителем. К примеру, в Премьер-лиге более открытый футбол, команды играют на встречных курсах. В первой лиге такого нет.

Отмечу «Эпицентр», с которым мы играли в хороший открытый футбол. Возможно, еще «Агробизнес» исповедует такие же принципы. Это те команды, которые стремятся играть в пас, не стоят всем составом за линией мяча, делают акцент на атаку. Но большинство наших оппонентов действуют от обороны. Просто нужно привыкнуть к этому», – сказал Маркевич.

После девяти сыгранных туров «Карпаты» возглавляют группу А Первой лиги с 23 очками в активе.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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