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  4. Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
ITF
29 сентября 2023, 18:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 18:08
109
0

Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии

Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля

29 сентября 2023, 18:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 18:08
109
0
Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов вышел в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.

В матче второго круга Орлов, сеяный под пятым номером, без проблем обыграл словенского теннисиста Яку Жакеля, отдав только три гейма за два сета.

Соперником Владислава Орлова в четвертьфинале будет немецкий теннисист, четвертый номер посева Марко Топо. Ранее украинский теннисист с ним не играл.

Мировой тур ITF М25, Златибор, Словения, грунт, 2 круг

Владислав Орлов (Украина, 5) – Яка Жакель (Словения) – 6:2, 6:1

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Владислав Орлов
Источник Sport.ua
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