Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля
Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов вышел в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.
В матче второго круга Орлов, сеяный под пятым номером, без проблем обыграл словенского теннисиста Яку Жакеля, отдав только три гейма за два сета.
Соперником Владислава Орлова в четвертьфинале будет немецкий теннисист, четвертый номер посева Марко Топо. Ранее украинский теннисист с ним не играл.
Мировой тур ITF М25, Златибор, Словения, грунт, 2 круг
Владислав Орлов (Украина, 5) – Яка Жакель (Словения) – 6:2, 6:1
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