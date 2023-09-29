Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов вышел в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.

В матче второго круга Орлов, сеяный под пятым номером, без проблем обыграл словенского теннисиста Яку Жакеля, отдав только три гейма за два сета.

Соперником Владислава Орлова в четвертьфинале будет немецкий теннисист, четвертый номер посева Марко Топо. Ранее украинский теннисист с ним не играл.

Мировой тур ITF М25, Златибор, Словения, грунт, 2 круг

Владислав Орлов (Украина, 5) – Яка Жакель (Словения) – 6:2, 6:1