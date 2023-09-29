Забивают все. У Жироны наибольшее количество голеадоров в этом сезоне

Испанская «Жирона», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, на данный момент является лучшей командой топ-5 европейских чемпионатов по количеству авторов голов в сезоне 2023/24.

Кроме Довбика и Цыганкова, за «Жирону» уже отличились еще 9 футболистов. Но клуб не обеспечил себе значительный отрыв – у «Барселоны» 10 голеадоров, так же как и у «Ньюкасла». Появление англичан в этом списке не удивляет, ведь в матче с «Шеффилдом» (8:0) за «сорок» отличились 8 разных футболистов.

Также в топ-5 вошли леверкузенский «Байер» и французский «Монако» (по 9 авторов голов).