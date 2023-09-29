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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 17:44 |
457
0

Дмитрий РИЗНЫК: «На поле друзей нет»

Вратарь «Шахтера» рассказал о подготовке к игре с «Ворсклой»

29 сентября 2023, 17:44 |
457
0
Дмитрий РИЗНЫК: «На поле друзей нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке к игре 9-го тура Украинской Премьер-лиги против своей бывшей команды – «Ворсклы»:

«Отрабатываем больше тактические упражнения – для понимания, что надо делать в матчах. У «Ворсклы» очень хороший коллектив. Они всегда бьются до конца. Есть высокий класс игроков. Очень хорошая команда. Этот клуб меня воспитал. Теплые воспоминания, но на поле друзей нет. Ожидаем очень тяжелую игру. Мы пока не анализировали игру «Ворсклы» в Кубке, наверное, нам не хватает времени. Но со временем, думаю, разберем. У нас индивидуально сильные игроки. Очень хороший коллектив – думаю, это нам пойдет на пользу. Настроение отличное, все улыбаются, в коллективе хорошая гармония. Готовимся к «Ворскле».

Напомним, Дмитрий Ризнык перешел в «Шахтер» из «Ворсклы» зимой 2023 года и подписал с «горняками» 5-летний контракт.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится 30 сентября в 17:00.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла
Источник УПЛ-ТВ
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