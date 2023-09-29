Котляр не смогла пробиться во второй полуфинал в профессиональной карьере
Украинка в двух сетах уступила 3-й сеяной на соревнованиях ITF W15 в Монастире
16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 1330) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W15 в Монастире (Тунис).
В 1/4 финала соревнований украинка в двух сетах уступила 3-й сеяной Джине Фейстель (Польша, WTA 668).
ITF W15 Монастир. Хард. 1/4 финала
Джина Фейстель (Польша) [3] – Елизавета Котляр (Украина) – 6:4, 6:1
Это была первая встреча девушек.
Украинка боролась за свой 2-й полуфинал в профессиональной карьере. В 2023 году Котляр впервые сыграла на стадии 1/4 финала.
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