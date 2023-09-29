Ливерпуль интересуется нападающим дортмундской Боруссии

Голландский нападающий дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален заинтересовал английский «Ливерпуль», сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что 24-летний игрок интересен лично главному тренеру команды Юргену Клоппу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Нидерландов в 28 миллионов евро, но «Боруссия» хочет продать его примерно за 60 миллионов.

В этом сезоне на счету Дониелля Малена 7 матчей за «шмелей», в которых он отличился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.