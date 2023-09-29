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Германия
29 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
403
0

Ливерпуль интересуется нападающим дортмундской Боруссии

Юрген Клопп хочет видеть в своей команде Дониелля Малена

29 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
403
0
Ливерпуль интересуется нападающим дортмундской Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

Голландский нападающий дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален заинтересовал английский «Ливерпуль», сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что 24-летний игрок интересен лично главному тренеру команды Юргену Клоппу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Нидерландов в 28 миллионов евро, но «Боруссия» хочет продать его примерно за 60 миллионов.

В этом сезоне на счету Дониелля Малена 7 матчей за «шмелей», в которых он отличился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Дониелл Мален Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Bild
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