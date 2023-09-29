Англия29 сентября 2023, 15:44 |
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ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль
Тренер «Красных» поделился ожиданиями от поединка
29 сентября 2023, 15:44 |
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Завтра, 30 сентября «Тоттенхэм» в центральном матче седьмого тура АПЛ в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео предматчевой пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
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