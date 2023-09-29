ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль

Завтра, 30 сентября «Тоттенхэм» в центральном матче седьмого тура АПЛ в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео предматчевой пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.