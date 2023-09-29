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Англия
29 сентября 2023, 15:44 |
62
0

ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль

Тренер «Красных» поделился ожиданиями от поединка

29 сентября 2023, 15:44 |
62
0
ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Завтра, 30 сентября «Тоттенхэм» в центральном матче седьмого тура АПЛ в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео предматчевой пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

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Юрген Клопп Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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