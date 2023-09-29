Бока Хуниорс – Палмейрас – 0:0. Сухая ничья в полуфинале. Видеообзор

29 сентября состоялся первый матч полуфинала Кубка Либертадорес между аргентинской «Бокой Хуниорс» и бразильским «Палмейрасом».

Игра проходила в Аргентине на домашнем стадионе «Боки» – «Эстадио Альберто Хосе Армандо». Матч закончился с нулевым счетом, в отличие от другого полуфинала между «Флуминенсе» и «Интернасьоналем» (2:2), хотя команды на двоих нанесли 27 ударов по воротам.

Настоящим героем встречи стал бразильский голкипер «Палмейраса» Вевертон. 35-летний вратарь совершил 7 сейвов и спас свою команду от 1.34 гола по метрике xG.

Ответный матч состоится 6-го октября в 03:30 по киевскому времени.

Кубок Либертадореса. Первый полуфинал, 29 сентября

Бока Хуниорс – Палмейрас – 0:0

Видеообзор матча