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Кубок Украины
29 сентября 2023, 15:25 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:29
78
0

Сергей СУХАНОВ: «Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере»

Полузащитник «Оболони» поделился впечатлениями после исторической победы над киевским «Динамо»

29 сентября 2023, 15:25 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:29
78
0
Сергей СУХАНОВ: «Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере»
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

В разговоре с корреспондентом Sport.ua полузащитник «Оболони» Сергей Суханов поделился собственными впечатлениями после исторической победы «пивоваров» над киевским Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины. На счету футболиста победный гол в ворота киевлян.

– Сергей, было ли перед игрой с «Динамо» ощущение, что выйдете на поле и переиграете динамовцев?

– Да, мы готовились к этому матчу, разбирали соперника. Играли против уверенной в себе команды. Ощущение напряжения сопровождало нас на протяжении всего матча. Да, мы забили гол, потом держали концентрацию, соперник также атаковал и создавал опасные моменты.

– Чем отличалась кубковая игра от встречи с «Динамо» в чемпионате?

– Не могу сказать, что кубковая игра сильно отличалась от матча в чемпионате. Каждая команда настраивается на игру и выходит на поле для того, чтобы победить.

– Получается, ротация состава помогла в итоге именно «Оболони»?

– Все, кто вышли на поле, бились до последней секунды. Тренерский состав настроил, тренер сказал «выходить и играть в свой футбол, а игроки «Динамо» такие же, как и вы». Поэтому мы не боялись соперника. Относительно ротации, то она происходит каждую игру. Тренеру виднее, кого ставить в состав.

– Гол в ворота киевского «Динамо» стал для тебя самым главным и самым желанным в карьере?

– Могу назвать его самым желанным в своей карьере. Очень приятно забить в ворота киевского клуба.

– Что первое лично тебе сказал тренер после финального свистка?

– Поздравил с победой, с забитым мячом, сказал «двигаемся дальше».

– Как команда, которая недавно вышла в Премьер-лигу, настраивается на матчи с такими соперниками, как «Шахтер» или «Динамо»? Какое у вас настроение в раздевалке?

– Не могу описать словами ощущения и настроение игроков перед матчами против лучших команд чемпионата. Каждый игрок мотивирован, каждый хочет себя проявить в таких матчах, доказать что-то самому себе и победить.

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Сергей Суханов Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо Кубок Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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