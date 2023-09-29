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  4. ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
Англия
29 сентября 2023, 15:44 |
432
4

ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24

Вингер «Челси» считает, что разработчики неправильно оценили его игру.

29 сентября 2023, 15:44 |
432
4
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинскому винггеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в новой части FIFA, которая теперь называется EA FC 24.

– Как тебе твои характеристики?

– Мне не нравится.

– Что именно не так?

– Все.

Канадские разработчики оценили игру Михаила Мудрика в 75 баллов. Если говорить об отдельных характеристиках, то они таковы: скорость – 91 пункт, удар – 66, умение пасовать – 68, дриблинг – 79, игра в защите – 44, физика – 58.

ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24

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Михаил Мудрик Челси видео Английская Премьер-лига
Источник ФК Челси
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Умник
За 9 месяцев 0 мячей 2 ассиста.
Михаил вам не кажется что вы зажрались?
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+1
ash
Це дійсно низька оцінка.
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0
bzzzzzz
75 за чувака за 100 млн, это конечно перебор. С пасом у него вроде тоже все впорядке, можно было и 85 дать. Мне интересно что там тогда у других игроков челси...
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0
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