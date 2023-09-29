Англия29 сентября 2023, 15:44 |
432
4
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
Вингер «Челси» считает, что разработчики неправильно оценили его игру.
29 сентября 2023, 15:44 |
432
4
Украинскому винггеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в новой части FIFA, которая теперь называется EA FC 24.
– Как тебе твои характеристики?
– Мне не нравится.
– Что именно не так?
– Все.
Канадские разработчики оценили игру Михаила Мудрика в 75 баллов. Если говорить об отдельных характеристиках, то они таковы: скорость – 91 пункт, удар – 66, умение пасовать – 68, дриблинг – 79, игра в защите – 44, физика – 58.
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
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